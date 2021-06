Napoli, individuato il sostituto di Koilibaly: contatti per Schuurs dell’Ajax

In casa Napoli si continua a parlare del destino di Kalidou Koulibaly, perennemente in bilico tra cessione e permanenza. Ad alimentare le voci di un possibile divorzio delle parti ci ha pensato la notizia che ha visto il tecnico Carlo Ancelotti tornare sulla panchina del Real Madrid.

Uno dei primi rinforzi che il tecnico di Reggiolo potrebbe chiedere alla dirigenza madrilena dovrebbe essere infatti proprio Koulibaly. Certo, strapparlo al Napoli non sarà facile, eppure la convinzione generale è che quest’estate Aurelio De Laurentiis non rifiuterà offerte economiche di alto livello per i suoi tesserati.

Ecco allora che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha iniziato a lavorare alla ricerca di un difensore centrale per sostituire il gigante senegalese. In particolare nelle ultime ore, secondo Tuttosport, sta prendendo sempre di più piede il nome di Schuurs.

Di Perr Schuurs si parla benissimo in patria, tanto da arrivare a paragonarlo a De Ligt. Classe ’99, milita nell’Ajax con cui ha appena vinto l’Eredivise ed è stabilmente nel giro della nazionale olandese Under-21.

Insomma, per Schuurs si prospetta un futuro di altissimo livello ed è per tale motivo che il Napoli vorrebbe accelerare i tempi e chiudere velocemente la trattativa, in modo da battere la folta concorrenza. A tale proposito, secondo il quotidiano sportivo italiano, i contatti tra le parti ci sono già stati e la società azzurra ha anche già incassato il gradimento del calciatore.