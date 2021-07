Napoli, individuato il sostituto di Maksimovic: si tratta di Piero Hincapiè

In casa Napoli il calciomercato dovrà necessariamente portare nella rosa azzurra un difensore centrale. Nel reparto difensivo partenopeo ha da poco salutato Nikola Maksimovic, per il quale pare anche definitivamente sfumata la possibilità di un nuovo contratto.

Il sostituto naturale inoltre, Sebastiano Luperto, non convince né la dirigenza del Napoli né il neotecnico Luciano Spalletti. Per lui si prospetta dunque una nuova esperienza in prestito, magari anche in Serie A. Un acquisto dunque diviene necessario.

Secondo il Corriere dello Sport il profilo individuato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli per rimpiazzare il difensore centrale serbo risponde al nome di Piero Hincapiè. Classe 2002, ecuadoregno, il giovane calciatore è reduce da un ottima stagione con l’Atletico Talleres, in Argentina.

Con il suddetto club Hincapiè ha collezionato ben 22 presenze. Un bottino di tutto rispetto se si considera la sua giovanissima età. Per il Napoli l’eventuale arrivo del difensore ecuadoregno potrebbe rivelarsi perfetto, non tanto per il presente quanto per il futuro prossimo.

Molto presto per parlare di cifre o di modalità dell’operazione. Prima infatti in casa Napoli bisogna trovare una sistemazione a Sebastiano Luperto, così da liberare definitivamente il quarto slot per il ruolo di difensore centrale. Poi Cristiano Giuntoli potrà sferrare l’assalto decisivo per la fumata bianca.