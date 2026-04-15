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Napoli, uno degli infortunati è sempre più vicino al rientro: le ultime notizie

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Fonte Flickr

Questi giorni per il Napoli sono molto impegnativi. Il club azzurro si sta preparando per l’imminente sfida contro la Lazio.

La situazione in campo non è ancora definita. Non è del tutto certo che Amir Rrahmani tornerà in campo.  Stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport”:” di quelli ancora out, il centrale è il più vicino al ritorno tra i convocati”.

In questo clima di generale titubanza, la fiducia cresce sempre di più:” ci sono speranze concrete per il suo recupero, ma si continuerà a valutare in questi giorni”.

Il suo ritorno farebbe tirare al Mister Antonio Conte un sospiro di sollievo, data la lunga assenza del giocatore.

Il difensore:” manca dal 15 febbraio e ha saltato le ultime sette partite di Serie A per la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata contro la Roma”.

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