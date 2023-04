Napoli, infortuni Osimhen-Simeone peggio del previsto: l’argentino ritorna a metà maggio, e Victor?

Una vera e propria batosta per l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e i suoi tifosi in vista della gara di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli. Non saranno della partita, infatti, né Victor Osimhen né Giovanni Simeone, i quali assisteranno alla gara da Napoli.

L’attaccante nigeriano ha provato fino all’ultimo a recuperare per la sfida, ma non c’è stato nulla da fare. Osimhen proverà quindi a recuperare per la gara di ritorno al Maradona, ma anche in quel caso è ancora tutto da capire in merito alla sua presenza. L’infortunio, infatti, continua a dar fastidio e per recuperare c’è bisogno di tempo.

Un’altra pessima notizia arriva da Giovanni Simeone. Poco fa è infatti arrivato il responso medico sull’infortunio rimediato a Lecce ed è peggio del previsto: “Simeone ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro“. Simeone, quindi, non solo salterà entrambe le sfide di Champions, ma anche diverse partite di Serie A. Il suo ritorno è infatti previsto a metà maggio.