Napoli, il punto sulle squalifiche ed emergenza infortuni

Dopo la frenata di Bologna, dove il Napoli è riuscito a conquistare un punto, nella prossima giornata di campionato di serie A, i ragazzi di Antonio Conte saranno impegnati nella gara casalinga contro l’Empoli di mister D’Aversa. Come spesso accaduto negli ultimi mesi, gli azzurri saranno in emergenza.

Il giornale Repubblica ha fatto il punto della situazione a Castelvolturno. “Il Napoli è in emergenza, ormai da metà gennaio”, “Conte non ci dorme la notte per cercare soluzioni”, “ora altro problema, sono squalificati contemporaneamente Zambo Anguissa e Giovanni Di Lorenzo”. Queste alcuni frasi estratte dal giornale sopracitato.

Oltre l’emergenza squalifiche, oggi c’è da fare anche i conti con gli infortuni. Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno, infatti, non sono ancora al meglio. I due calciatori, rispettivamente ex Roma ed ex Torino, saranno sotto osservazione fino al giorno prima del match, previsto per lunedì 14 aprile alle ore 20:45.

Dopo Bologna, quindi, per la seconda volta consecutiva gli azzurri andranno in scena di lunedì sera. Conte e i tifosi napoletani si augurano che, questa volta, finisca in maniera più positiva rispetto alla trasferta in Emilia-Romagna.