Napoli, infortunio Anguissa: sbloccato nuovo centrocampista

L’infortunio di Anguissa ha colto alla sprovvista Antonio Conte. Proprio li, dove il Mister costruisce, ora invece si è aperta una voragine. È necessario correre immediatamente ai ripari.

Il club partenopeo, in vista del mercato di Gennaio, ha già un nome sul tavolo: Quintenn Timber. L’attuale centrocampista del Feyennord, classe 2001, spicca per la sua dinamicità, velocità e prestanza.

Non si tratta di un’ipotesi dai contorni sfumati. Anzi, tutt’altro. A dirlo è anche “Tuttomercatoweb”. Sul giornale sportivo, si legge:” Ha un contratto in scadenza nel 2026. In questa stagione ha raccolto 10 presenze con un gol e un assist in campionato, due presenze e una rete nei preliminari di Champions League e due apparizioni poi in Europa League.”

Otto presenze e una rete in Nazionale maggiore, è fra i giocatori tenuti in stretta considerazione nelle convocazioni di Ronald Koeman, ha giocato uno spezzone di partita anche nell’ultima gara degli Oranje contro la Lituania.

Da capire dunque se la dirigenza valuterà seriamente il suo profilo nel caso il Feyenoord lo lasciasse partire con sei mesi d’anticipo per non perderlo a parametro zero.”