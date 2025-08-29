Napoli, infortunio di un calciatore del Milan: salterà il big match

Nel big match della quinta giornata di Serie A tra Napoli e Milan mancherà un grande acquisto dei rossoneri. Il calciatore in questione è Ardon Jashari, che ha rimediato un infortunio al perone e sarà ai box per un po’ di tempo

Tempo di stop: due mesi

Ardon Jashari resterà come minimo fermo per almeno due mesi. Questo è quello che si apprende dalle recenti notizie, con il Milan preoccupato per il centrocampista svizzero di origini macedoni. La sfortuna vuole che in questo periodo il calciatore ex Brugge salterà vari match, tra cui il big match della quinta giornata con il Napoli.

Una partita che, quindi, vedrà due grandi assenti: Romelu Lukaku e proprio Ardon Jashari. Il calciatore belga, infatti, è fermo per infortunio e difficilmente tornerà presto in campo. Il Napoli sta cercando un sostituto, ma intanto Lucca ha preso il suo posto e non sta deludendo.

Il bollettino medico del Milan

Qui di seguito, il bollettino medico del Milan per Ardon Jashari: “Ardon Jashari, in seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo“. Probabile ci vorranno un paio di mesi, con il calciatore che non sarà disponibile per lungo tempo.