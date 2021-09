Napoli, infortunio finalmente alle spalle per Demme: oggi in campo a svolgere lavoro personalizzato

Inizia finalmente a svuotarsi l’infermeria del Napoli con il recupero nelle ultime ore di Diego Demme, infortunatosi lo scorso 25 luglio alla ripresa degli allenamenti per la nuova stagione. Il belga in quella occasione si era procurato la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio con una prognosi che andava dai 45 ai 60 giorni. Oggi però, con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia il giocatore è tornato ad allenarsi, seppur a parte, regalando a Spalletti un alternativa da spendere a centrocampo.

Sarà felice Luciano Spalletti di poter iniziare a rivedere qualcuno sul campo da gioco dopo tanto tempo dal suo insediamento. Ora mancano all’appello soltanto Piotr Zielinski (alle prese con una contusione muscolare) e Alex Meret che è tornato a Napoli dopo l’esclusione dalla rosa dell’Italia per una frattura della terza e quarta vertebra lombare.

A fare il punto della situazione sulla squadra ritrovatasi nel campo d’allenamento di Castel Volturno è lo stesso ufficio stampa che sui propri canali social scrive: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra si allena nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 11 settembre con Napoli-Juventus allo Stadio Maradona (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione tecnica”.

“Di seguito lavoro di possesso palla e lavoro di resistenza alla velocità Chiusura con partitina con le sponde”, spiega l’ufficio di PR del Napoli. Lavorare a ranghi ridotti è forse un bene per Spalletti che potrà avere tutto il tempo necessario per spiegare a chi non è stato convocato in nazionale cosa ci si aspetta già a partire dalla gara contro la Juventus in programma sabato 11 settembre.

Il report della società si chiude poi proprio con la notizia inerente al recupero di Demme spiegando che il ventinovenne è tornato ad allenarsi con un lavoro specifico e personalizzato. Il rientro in gruppo è previsto dopo l’amichevole di lunedì prossimo contro il Benevento.