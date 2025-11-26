Napoli, infortunio Gutiérrez preoccupa: ecco la possibile data di rientro

Il Napoli continua a fare i conti con un’emergenza infortuni che sembra non voler concedere tregua ad Antonio Conte. L’ultimo nome ad aggiungersi alla lista è quello di Miguel Gutiérrez, il terzino sinistro arrivato in estate dal Girona. Il giocatore ha infatti saltato la gara di Champions League contro il Qarabag, alimentando le preoccupazioni dello staff tecnico e dei tifosi, che sperano di ritrovarlo al più presto a disposizione.

La defezione di Gutierrez è arrivata in modo improvviso durante la rifinitura che precedeva la sfida europea. Il calciatore ha riportato un problema fisico la cui entità resta ancora da definire con precisione. Dal club filtra grande prudenza: nessuno vuole sbilanciarsi prima degli esami decisivi, previsti nella mattinata successiva. La cautela nasce anche dal precedente rappresentato da Frank Zambo Anguissa, per il quale si era inizialmente ipotizzato uno stop breve, rivelatosi invece più serio a causa di una lesione di alto grado.

Le prime sensazioni, seppur non ufficiali, non sembrano incoraggianti per Conte, che potrebbe dover rinunciare a Gutiérrez anche per la prossima gara di campionato contro la Roma all’Olimpico. La sua presenza sembra altrettanto improbabile nella successiva sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Una doppia assenza che complicherebbe ulteriormente la gestione delle rotazioni, già ridotte per via dei numerosi problemi fisici che hanno colpito la rosa.

Nonostante l’apprensione iniziale, una possibile data per il rientro del terzino spagnolo inizia comunque a delinearsi. Se gli esami non dovessero evidenziare complicazioni inattese, potrebbe tornare tra i convocati in occasione del big match del 7 dicembre contro la Juventus. Una partita dal peso specifico enorme per la classifica e non solo, considerando le emozioni legate al ritorno al Maradona di Luciano Spalletti.

Il Napoli attende dunque gli accertamenti con un misto di cautela e speranza, consapevole dell’importanza del giocatore nello scacchiere azzurro. Gutiérrez ha dimostrato nelle prime uscite stagionali di possedere qualità tecniche e personalità, caratteristiche che lo rendono un elemento prezioso soprattutto in un momento così delicato. Conte spera di riaverlo presto, mentre la squadra dovrà stringere i denti ancora una volta per sopperire all’ennesima assenza pesante.