Napoli, infortunio Osimhen: ecco quando tornerà l’attaccante

Nelle ultime ore in casa Napoli è arrivata una cattiva notizia. Victor Osimhen infatti si è dovuto fermare ai box a causa di una contrattura del gastrocnemio destro, accusata alla vigilia del derby tra la squadra azzurra e la Salernitana.

Non convocato per il match di oggi, le sue condizioni destano qualche preoccupazione anche per i prossimi impegni stagionali. La sensazione è che il Napoli non voglia rischiare nulla, e che quindi l’attaccante nigeriano salterà molto probabilmente anche il match di Europa League di giovedì contro il Legia Varsavia.

Osimhen dovrebbe così riapparire tra i convocati nella sfida di domenica 7 novembre contro il Verona. Se ciò non dovesse accadere, ci sarà tempo durante la sosta delle nazionali per rimettere in sesto il giovane centravanti azzurro.

Non uno stop grave dunque. Eppure, data l’importanza del numero 9 del Napoli per i meccanismi della squadra di Luciano Spalletti, ogni singolo minuto saltato pesa in maniera differente.

Intanto comunque per sostituire Osimhen si candidano Andrea Petagna e Dries Mertens, con l’opzione di Lozano falso nueve da non sottovalutare. Di soluzioni in casa Napoli ce ne sono tante e di qualità, soprattutto nel reparto offensivo della rosa. Alternative di livello, in attesa che le terapie svolte dall’attaccante nigeriano iniziano a dare i loro frutti.