Napoli, infortunio per Olivera

Nella giornata di oggi si è svolto l’allenamento del Napoli, con un infortunio per Mathias Olivera che si è fermato

Il Napoli, nella giornata di oggi, è tornato in campo per la consueta seduta di allenamento. Una seduta che ha visto fermarsi Mathias Olivera, che ha riportato un trauma contusivo. Verranno valutate le condizioni dell’uruguayano, che verrà valutato nelle prossime ore.

Intanto, tornano a vedere il campo anche Mario Rui, Di Lorenzo e Politano. Per il portoghese allenamento personalizzato, con Politano che si è dedicato tra palestra e terapie per recuperare al prima possibile dal recente infortunio. Per Di Lorenzo, invece, ha svolto l’intera seduta insieme al gruppo.

Il resto dell’allenamento

Sul sito dei partenopei si legge: “Dopo la gara di Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domenica allo Stadio Maradona per l’ultima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto. Mario Rui ha fatto allenamento personalizzato. Politano ha svolto terapie e palestra. Olivera è uscito anzitempo per un trauma contusivo. Di Lorenzo ha svolto intera seduta in gruppo“.

Una partita che non ha nulla da dire, ma che vuole essere un momento di festa per tutti i tifosi partenopei. Il finale di stagione è stato un po’ turbolento, ma alla fine gli azzurri sono riusciti a vincere lo scudetto e tornare sulla vetta della Serie A dopo oltre 30 anni.