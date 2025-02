Napoli, infortunio per Spinazzola: lesione al medio gluteo, almeno due settimane di stop

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo problema fisico in rosa. Leonardo Spinazzola ha riportato una lesione del medio gluteo destro durante la rifinitura che ha preceduto la sfida contro l’Udinese.

L’infortunio, confermato dagli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital, costringerà il terzino a uno stop di almeno due settimane.

Gli accertamenti

La società partenopea ha ufficializzato l’esito degli accertamenti con una nota, spiegando che il giocatore ha avvertito un risentimento muscolare nel corso dell’ultima seduta di allenamento e che, dopo i controlli, è stata evidenziata la lesione.

Un’assenza pesante per Antonio Conte, che si ritrova con poche alternative sulla corsia sinistra. Il tecnico dovrà fare a meno dell’esterno non solo per l’impegno contro l’Udinese, ma anche per la delicata sfida contro la Lazio.

Considerando l’indisponibilità di Mathias Olivera, i problemi in quel settore del campo si fanno ancora più evidenti, rendendo necessario trovare soluzioni alternative nel breve periodo.