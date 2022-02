Napoli, infortunio Victor Osimhen: condizioni da monitorare

Dopo l’eliminazione di Europa League, Il Napoli dovrà affrontare un’altra brutta notizia. Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998, ha concluso la sua partita contro il Barcellona con una fasciatura al ginocchio.

Altra tegola per il Napoli

Il club azzurro, che ha perso 4-2 con il Barcellona, deve ora affrontare l’assenza dell’attaccante nigeriano. Quest’ultimo, infatti, ha lasciato il terreno di gioco a fine della partita con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Sky Sport, inoltre, ha fatto notare come il ginocchio fasciato sia lo stesso che lo aveva costretto a partire dalla panchina nella gara contro il Cagliari.

Le condizioni al momento non sono chiare e il club lo monitorerà nelle prossime ore.

Dubbi formazione

Dopo la sconfitta in Europa League, è tempo di tornare ad allenarsi per puntare allo scudetto. Per Spalletti non sarà un compito semplice scegliere la formazione titolare, considerando le assenze. Chi giocherà quindi contro la Lazio?

La tre quarti in avanti è in forte dubbio: unico certo del posto è Insigne sulla sinistra, poi il tecnico dovrà rimescolare le carte. Non è al meglio Osimhen: in preallarme Petagna qualora il nigeriano non fosse in grado di giocare dall’inizio del match.