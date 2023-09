Napoli, ingaggio Demme di 3.2 mln lordi e fuori squadra: ADL vuole venderlo il prima possibile

Diego Demme, alla fine, è rimasto un calciatore della SSC Napoli. Il centrocampista partenopeo è infatti fuori dal progetto azzurro ed anche dalle scelte del nuovo allenatore Rudi Garcia, il quale lo ha sempre escluso in queste prime uscite stagionali e non convocato neanche nell’ultima gara contro la Lazio.

Una scelta che fa capire il pensiero del nuovo allenatore sull’italo-tedesco, non ritenendolo fondamentale per i meccanismi della squadra e per il proseguo della stagione. In particolare, il presidente Aurelio De Laurentiis punta a cedere il calciatore già nel mercato di gennaio, così da ridurre subito il monte ingaggi.

Attualmente, infatti, nonostante sia ai margini della squadra, Demme continua a percepire l’ingaggio del contratto firmato ormai quasi quattro anni fa, ovvero da 2.5 milioni di euro netti (3.2 milioni di euro lordi). Uno stipendio non più sostenibile per le casse della proprietà partenopea.

L’obiettivo è quindi cedere Demme il prima possibile e quindi già nel mercato di gennaio senza aspettare la conclusione del suo contratto prevista a giugno 2024.