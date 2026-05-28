Napoli, le cifre per l’ingaggio di Massimiliano Allegri

Per il Napoli, questi giorni sono cruciali. Ormai, è in atto un vero e proprio duello tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Chi si aggiudicherà la panchina del club azzurro? Nelle ultime ore, il tecnico del Bologna ha recuperato punti ed è attualmente più avanti rispetto al suo avversario.

La questione relativa allo stipendio ricopre un ruolo determinante. Se, infatti, per Italiano Aurelio De Laurentiis dovrà sborsare dai 3 ai 3,5 milioni all’anno, non si può dire lo stesso per l’ex allenatore del Milan. Lo status di vincente di Allegri costa molto. Massimiliano riceveva dalla squadra rosso-nera ben 5 milioni a stagione. Il contratto, tra l’altro, prevedeva un aumento automatico e il rinnovo in caso di Champions League. Il Napoli, dunque, non potrebbe proporre cifre distanti rispetto a queste.

L’unica cosa a cui Allegri sarebbe disposto a rinunciare è il contratto lungo. Stando a quanto trapelato, l’ex Milan sarebbe disposto a dire “si” ad un accordo biennale. Italiano, invece, pur ricevendo uno stipendio più basso, sarebbe incline a firmare un contratto triennale o biennale con opzione per il terzo.

ADL, tuttavia, non si baserà soltanto sul fattore economico. Deve prendere in considerazione diversi fattori, tra cui la compatibilità del gioco e la gestione della rosa. L’ex allenatore del Bologna vuole cercare di valorizzare i giocatori giovani e soprattutto i nuovi acquisti. Allegri, invece, con la sua esperienza riuscirebbe a gestire situazioni complesse. Da ieri, i contatti con entrambi si sono intensificati. Non resta che aspettare il verdetto finale.