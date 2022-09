Napoli, ingaggio raddoppiato per Meret: ecco cosa propone ADL per il rinnovo

Ormai è chiaro che il Napoli vuole Meret per altri cinque anni. La ricerca del portiere, quindi, sembra essersi definitivamente conclusa ma la firma per il rinnovo tarda ad arrivare. Nell’ultima sessione di mercato il club azzurro sembrava voler puntare all’acquisto di Navas ma ormai è acqua passata, il portiere per le prossime stagioni è già in azzurro.

Le cose, quindi, sembrano essersi messe per il verso giusto per il portiere friulano, complici anche le ottime prestazioni di inizio campionato. Secondo le ultime indiscrezioni la firma per il rinnovo era attesa al rientro dalla sosta ma per il momento non ci sono ancora notizie a riguardo.

Le ultime notizie arrivano dalla redazione di Tutto Sport secondo cui il Napoli sarebbe pronto a proporre al portiere un contratto di cinque anni con un ingaggio di 1,7 milioni di euro annui, quasi raddoppiato rispetto a quello attuale. La strada, quindi, si sta pian piano spianando, resta solamente da ufficializzare la firma.