Napoli, inizia la rivoluzione di Antonio Conte: già ufficiali gli addii di Diego Demme e Piotr Zielinski

Il nuovo allenatore, Antonio Conte, è stato scelto da Aurelio De Laurentiis per avviare la rivoluzione dopo una stagione fallimentare. Dopo la vittoria dello Scudetto, era già necessario intervenire per via della mancanza di motivazioni, ma dirigenza partenopea ha preferito ripartire da chi ha portato la squadra al vertice dopo oltre trent’anni.

Molti saranno i calciatori ad andare via da Napoli. Tra i primi gli ultimi arrivati in prestito lo scorso gennaio: Traorè e Dendoncker. Secondo le ultime indiscrezioni, anche Gollini non sarà riscattato dalla SSC Napoli, che ritornerà quindi nella sua squadra: l’Atalanta.

VIA DA NAPOLI A PARAMETRO ZERO: GIA’ UFFICIALI LE CESSIONI DI DIEGO DEMME E PIOTR ZIELINKI, INIZIATO IL TRASLOCO VERSO LE NUOVE ABITAZIONI

Due calciatori simbolo della SSC Napoli, Demme e Zielinski, hanno già fatto le valigie ed iniziato il trasloco dalle loro abitazioni di Napoli. Il primo con destinazione Germania, il secondo con destinazione Milano.

Entrambi lasciano a Napoli un pezzo di cuore. Zielinski, in particolare, avrebbe deciso di restare legato a vita alla città partenopea acquistando un appartamento. Troppo forte il legame con la città dopo la vittoria dello Scudetto.