Napoli, inizia un nuovo ciclo: via tre senatori, Koulibaly l’eccezione

A Napoli la fine della stagione attuale coinciderà con ogni probabilità con la fine di un ciclo. Il club di Aurelio De Laurentiis ha bisogno di rifondare, con alcuni stipendi diventati insostenibili economicamente e con alcuni calciatori desiderosi di cambiare aria.

Il ricambio generazionale pianificato dal presidente azzurro è stato già avviato. L’obiettivo principale è duplice: abbassare l’età media della rosa e di conseguenza tagliare drasticamente il monte ingaggi. Il caso esemplare da inquadrare in ottica “ridimensionamento” è sicuramente quello che ha visto protagonista Lorenzo Insigne.

Di “comune accordo” il Napoli e Insigne hanno deciso infatti di non proseguire insieme, e di conseguenza il capitano azzurro ha firmato un contratto con il Toronto per la prossima stagione, dove si trasferirà a parametro zero.

La stessa situazione riguarda altri due azzurri, “senatori” del Napoli. Si tratta di Faouzi Ghoulam e Dries Mertens, che lasceranno con ogni probabilità la squadra partenopea a fine stagione a parametro zero, a causa della scadenza naturale del contratto.

Il contesto e la situazione sono gli stessi: fattore anagrafico alto e stipendio tra i più alti in rosa. Da dire comunque è che i destini di Ghoulam e Mertens non sono proprio gli stessi: se per quanto riguarda il terzino algerino l’addio è scontato, per quanto riguarda l’attaccante belga non è invece da escludere un rinnovo a ingaggio molto ridotto.

L’operazione di ringiovanimento della rosa e di taglio al monte ingaggi ha comunque un’eccezione importantissima: si tratta di Kalidou Koulibaly che, nonostante l’ingaggio più alto della rosa e l’età di 30 anni, è destinato a rimanere a Napoli, da leader e da capitano.