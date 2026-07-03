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Napoli, iniziano i ‘tagli’ di Max Allegri: diversi nomi pronti a lasciare il club per fine luglio

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Massimiliano Allegri, fonte By Originally uploaded by Sebastiano Occhipinti) - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15611155
Massimiliano Allegri, fonte By Originally uploaded by Sebastiano Occhipinti) - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15611155

L’inizio della nuova stagione segna anche l’avvio del progetto targato Max Allegri, chiamato a riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano. Il nuovo tecnico valuterà attentamente ogni elemento della rosa, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e funzionale alla sua idea di gioco. Per questo motivo, oltre ai possibili nuovi acquisti, saranno decisive anche le uscite.

Tra i calciatori destinati a lasciare il club figurano Obaretin, Mazzocchi, Cajuste, Folorunsho, Coli Saco, Zerbin, Ngonge e Lindstrom. Alcuni di loro verranno ceduti a titolo definitivo, altri potrebbero partire in prestito, ma la sensazione è che difficilmente rientreranno nei piani di Allegri. L’obiettivo della società è alleggerire la rosa e creare spazio per nuovi innesti.

Tra i nomi in uscita spiccano soprattutto quelli di Lindstrom, Ngonge e Cajuste, calciatori sui quali il Napoli aveva investito cifre importanti. Per alcuni l’esborso ha superato i 10 milioni di euro, mentre per altri è andato ben oltre i 20 milioni, senza però ottenere il rendimento sperato.

La rivoluzione estiva, quindi, non riguarderà soltanto gli acquisti ma anche una profonda opera di sfoltimento della rosa. Max Allegri vuole un gruppo ristretto, motivato e perfettamente adatto alle sue richieste tattiche. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro dei giocatori in uscita e permettere al Napoli di completare il nuovo progetto tecnico.

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Moreno Zannone
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