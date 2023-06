Napoli insidia per Danso, si inserisce anche il Milan

Il Napoli starebbe pensando a Kevin Danso per sostituire Kim Min Jae, ma su di lui ci sarebbe anche il Milan intenzionato a costruire una squadra ben più solida

È iniziata quella fase della stagione in cui si lascia il campionato e si inizia a ponderare la prossima annata. Il Napoli sta già progettando il prossimo anno, dove ci sarà da difendere lo scudetto da poco conquistato. I partenopei, con molta probabilità, perderanno Kim Min Jae e dovranno forzatamente sostituirlo.

Il primo nella lista degli azzurri sarebbe Kevin Danso, difensore austriaco in forza al Lens su cui però ci sarebbero anche i rossoneri del Milan. I campioni d’Italia cercheranno di prenderlo a tutti i costi, anche se appare difficile. Infatti, il calciatore classe ’98 qualche settimana fa ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni.

Non si muove?

Il giocatore ha dichiarato di voler restare in Francia, al Lens, con quelle che però potrebbero anche essere parole di circostanza. Infatti, il Napoli continua ad essere in pressing su di lui. Intanto, ecco le parole dette dal giocatore ai media francesi: “Niente in questo momento mi spinge ad andar via. Sono in una squadra molto forte, mi sento bene qui, circondato dai miei compagni di squadra e dallo staff. Non c’è niente che mi dica di andarmene, non è un problema rimanere a Lens”.

Una semi apertura ci sarebbe anche, ma la possibilità che lasci la Francia al momento non sembra così concreta. I partenopei potrebbero puntare anche su Giorgio Scalvini, con l’Atalanta che però lo farebbe pagare a prezzo d’oro volendolo trattenere.