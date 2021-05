Napoli, Insigne chiede 6 milioni per rinnovare o sarà addio. ADL però non sembra sentirci!

Il Napoli non ha intenzione di soddisfare le esose richieste economiche perpetrate da Insigne in sede di rinnovo. De Laurentiis ha già fatto sapere che non accetterà mai un accordo da 6 milioni all'anno per il capitano azzurro.

Che sia davvero giunto il momento del divorzio tra il Napoli e il capitano azzurro, Lorenzo Insigne? Il contratto in scadenza a giugno 2022 è una questione assai spinosa cn l’entourage del giocatore che chiede un rinnovo a cifre piuttosto alte e una dirigenza che in caso di fumata nera si dice già pronta a piazzare il giocatore, magari all’estero.

Le offerte, infatti, paiono non mancare proprio al folletto di Frattamaggiore. L’entourage non ha mai nascosto l’interesse del Milan (in Italia) così come di almeno un altro paio di club tra Francia e Spagna. Eppure il rischio di perdere Insigne non sembra spaventare il Napoli che ad oggi continua a declinare ogni invito per trovare un’intesa, almeno alle condizioni espresse dagli agenti del centravanti.

Il Mattino oggi parla di una richiesta da almeno 6 milioni di euro a stagione per Lorenzo “Il Magnifico“. Una cifra considerata assolutamente fuori portata dal club che sta cercando con tutti i mezzi di contenere i costi di gestioni, agendo con decisione proprio sul monte ingaggi.

C’è da dire che finora una vera trattativa non è neppure iniziata tra i procuratori di Insigne e il Napoli. De Laurentiis, seppur riconoscendo al giocatore un ruolo tutt’altro che marginale all’interno della rosa, non ha intenzione di piegarsi alle richieste del capitano, preferendo monetizzare dalla sua uscita benché a prezzo di saldo. Ecco perché il telefono di Vincenzo Pisacane continua mestamente a tacere.

Quali scenari si prospettano dunque per il giocatore e il club? La prima possibilità è di un rinnovo prima della fine di giugno a cifre nettamente più basse ma addolcito da una durata extra (cinque anni) e numerosi bonus. La seconda prospettiva è quella di un addio anticipato in estate al miglior offerente. Qualora i rapporti si facessero davvero tesi non sarebbe da escludere l’ipotesi meno soddisfacente: Insigne libero a parametro zero l’anno prossimo con l’onere dello stipendio da corrispondere per un altra stagione vissuta da separato in casa.