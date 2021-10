Napoli – Insigne, disgelo tra le parti: Arsenal alla finestra

Finalmente in casa Napoli qualcosa pare essersi mosso riguardo alla situazione contrattuale di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ciò significa che tempo qualche mese e risulterà svincolato.

Già da gennaio il numero 24 del Napoli potrà liberamente firmare per un nuovo club, in cui accasarsi a partire dalla prossima estate. Come ribadito più volte però, la volontà del capitano è quella di rimanere in azzurro, magari chiudendo la carriera alle pendici del Vesuvio.

E fortunatamente, secondo quanto riportato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, qualcosa si sta muovendo. A pochi giorni fa infatti risale l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e il procuratore di Lorenzo Insigne. Si è trattato di una chiacchierata o poco più, ma quantomeno è servito a rompere gli indugi tra le parti.

L’offerta messa sul piatto dal presidente del Napoli è di quelle importanti: un quinquennale da ben 5 milioni a stagione. La strada imboccata pare finalmente quella giusta: questione di tempo e le parti finalmente dovrebbero giungere alla tanto attesa fumata bianca senza intoppi.

Intanto però alla finestra rimangono molti club interessati all’esito della trattativa. Su tutti vi è l’Arsenal, che spera in qualche intoppo nel rinnovo contrattuale per approfittare della situazione ed affondare il colpo decisivo. Secondo quanto riportato dal portale britannico “Express”, l’Arsenal sarebbe la squadra in testa alla possibile corsa a Lorenzo Insigne, specialmente in questa situazione d’incertezza contrattuale. L’allenatore dei Gunners Mikel Arteta avrebbero già dato la loro approvazione all’acquisto in quanto stanno già progettando la prossima campagna acquisti.