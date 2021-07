Napoli, Insigne e la confessione agli amici: ultima stagione azzurra?

Che i rapporti tra Lorenzo Insigne ed il Napoli non siano proprio idilliaci lo si capisce da tanti fattori. Secondo la Gazzetta dello Sport però, l’atmosfera che si respira tra le parti è di vero e proprio divorzio annunciato.

Lorenzo Insigne non ha gradito il trattamento di silenzio post Napoli-Verona, né le mancate congratulazioni dopo la straordinaria vittoria a Wembley. Dall’altro lato il presidente Aurelio De Laurentiis non perdona al proprio capitano la mancata qualificazione alla Champions e le pretese economiche riguardo all’eventuale prolungamento contrattuale.

Segnali di astio da ambo le parti, che sono sfociati clamorosamente nell’assenza di Aurelio De Laurentiis nella lista dei ringraziamenti di Lorenzo Insigne post Euro 2020. Insomma, rapporto ai mini storici che potrebbe causare un divorzio immediato già nella sessione estiva di calciomercato.

Non solo, la Gazzetta dello Sport conclude l’articolo con un clamoroso retroscena. Secondo quanto raccolto dal quotidiano sportivo italiano, Lorenzo Insigne avrebbe confidato ai suoi amici di essere pronto ad affrontare un’ultima grande stagione con il Napoli, per poi andare via a parametro zero.

Si tratterebbe di uno scenario che farebbe del male a tutti, e che il Napoli vuole assolutamente scongiurare. Per questo, come ribadito più volte, la situazione va affrontata al più presto: o rinnovo contrattuale o cessione immediata. La dirigenza azzurra non può permettersi un nuovo caso Milik.