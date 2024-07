Napoli, Insigne esalta la scelta Conte: “È un grande, ci vuole uno che ha carattere”

In un’intervista rilasciata ad inizio giugno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex attaccante della SSC Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua ex squadra. In particolare, si è soffermato su colpo che ha fatto maggiormente parlare in queste settimane, il tecnico Antonio Conte.

“Il club fa un grandissimo colpo, Conte è un grande e l’ho avuto in Nazionale: rialzerà il Napoli dopo un’annata così così, è la scelta giusta perché ci vuole uno che ha carattere e farà una grande stagione con il Napoli“, ha dichiarato l’ex attaccante del Napoli e della Nazionale italiana.

Lorenzo Insigne ha quindi esaltato l’allenatore partenopeo. La scelta di Aurelio De Laurentiis, dopo una stagione difficile, viene promossa dall’attaccante, sottolineando soprattutto il carattere del nuovo mister azzurro.

Antonio Conte ha poco iniziato la sua avventura partenopea e i tifosi azzurri sono già entusiasti del nuovo allenatore. Lorenzo Insigne è un grande sostenitori del Napoli nonostante il suo addio e la scelta di vedere un mister del calibro di Antonio Conte non può che fargli piacere.