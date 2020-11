Napoli, Insigne: “Mai avuto buoni rapporti con la piazza, ma i tifosi credono in me”

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato non solo del suo allenatore, Rino Gattuso, ma anche del suo rapporto con la piazza partenopea, non sempre al top.

Lorenzo ha esaltato il suo attuale allenatore: “Mi sta dando molto, bisogna sempre migliorare. Ci mette in condizione di fare bene, ci stiamo impegnando ed è giusto che sia così. Il mister mi ha aiutato tanto dal punto di vista fisico“.

Insigne, infine, ha parlato anche del suo rapporto non sempre ottimale con la piazza azzurra: “Non ho mai avuto buoni rapporti con la piazza di Napoli, ma loro credono in me. Io non ho mai dato quello che sto dando“.

Per la prima volta il capitano azzurro si è espresso sul rapporto con i tifosi napoletani, forse per qualche gesto avvenuto in passato.

Ora, però, le cose sembrano essere cambiate, con Insigne e i tifosi che sembrano aver recuperato un buon rapporto. Non bisogna dimenticare che Insigne veste la maglia del Napoli dal lontano 2004. Dopo aver trascorso 6 anni con le giovanili, ha fatto il suo esordio in A con Mazzarri prima di fare qualche esperienza nelle serie inferiori. Dal 2012 è praticamente un titolare inamovibile della rosa.