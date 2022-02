Napoli, Insigne: “Nel settore giovanile c’era un ragazzo fortissimo, sapete che fine ha fatto?”

Ai microfoni di Rivista 11, il calciatore del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del suo passato e del percorso, non semplice, di quando era ancora un ragazzo.

“Sapevo che non tutti i miei compagni potevano arrivare. Penso a Emanuele Esposito, un ragazzo che era con me nel settore giovanile del Napoli, fortissimo, lo giuro, un giocatore di una qualità pazzesca, non ho mai visto nessuno con la sua tecnica“.

“Spostava la palla in un centimetro. La controllava con i piedi come si farebbe con le mani. Adesso gioca con l’AZ Picerno, in Lega Pro. Poteva fare una grande carriera. Sai quanti ce ne sono di ragazzi napoletani che non hanno avuto la mia fortuna?“.

Parole importanti quelle di Insigne, dalle quali si capisce non solo la difficoltà nell’arrivare a diventare un calciatore professionista, ma anche dei molti ragazzi che si sono persi nel corso degli anni forse anche per le strutture non proprio adeguate.

Il capitano azzurro ha infine dichiarato: “Quando mi accorgerò di non star bene fisicamente, lascerò perdere“.