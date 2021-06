Napoli – Insigne, nessuno vuole un nuovo caso Milik

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha cercato di approfondire il caso Insigne che in questi giorni si sta rendendo protagonista in negativo. Il capitano partenopeo infatti, impegnato attualmente con l’Italia ad Euro2020, non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento del suo contratto, che scadrà nel 2022.

Il bivio dunque è chiaro e dietro l’angolo: o prolungamento contrattuale prima dell’inizio della stagione o cessione immediata. Né il calciatore né il Napoli vogliono affrontare un Milik bis. Il calciatore polacco infatti, prima di finire al Marsiglia a 6 mesi dalla naturale scadenza del suo contratto, aveva passato altrettanti mesi fuori rosa.

Insigne ed il Napoli meritano sicuramente una storia migliore. Se l’accordo non dovesse essere trovato, le parti prenderanno coscienza della situazione in maniera matura e vedranno il da farsi. La volontà condivisa comunque è quella della permanenza del capitano nella squadra della sua città.

Al momento non vi è una vera proprio trattativa tra Insigne e la dirigenza azzurra, poiché il numero 24 napoletano è attualmente impegnato con l’Italia. De Laurentiis vuole lasciarlo libero e senza pensieri in questa parentesi importante della sua carriera.

Appare chiaro però che per giungere ad un accordo le parti devono fare un passo avanti reciprocamente. La sensazione comunque è che per il bene comune, De Laurentiis possa spingersi un po’ più in là economicamente, fino a soddisfare le richieste del suo capitano.