Napoli, Insigne pretende che gli venga riconosciuto stipendio da top player

Il rapporto tra Lorenzo Insigne e il Napoli non è più solido come una volta. Il contratto in scadenza il prossimo anno e le differenti vedute tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il giocatore porteranno, con molta probabilità, alla separazione.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro pretende che la società gli riconosca uno stipendio da top player data la sua consapevolezza di essere tra i migliori della Serie A.

Il calciatore, infatti, non considera la crisi che stanno vivendo i club europei per via del Covid e pretende che gli vengano riconosciute le sue qualità.

Mentre Aurelio De Laurentiis vuole tagliare l’ingaggio di Insigne portandolo dai 4.5 milioni attuali a circa 3 milioni, il calciatore vorrebbe un aumento, ma, pur di restare, sarebbe pronto a rinnovare per i prossimi anni allo stipendio attuale.

Inevitabile, quindi, che le strade si separeranno, se non quest’anno, il prossimo. In Italia il club maggiormente interessato è l’Inter di Simone Inzaghi. All’estero, invece, Everton e Zenit sarebbero pronte ad ingaggiarlo.