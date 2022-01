Napoli, Insigne proverà a lasciare il segno prima di dire addio

La firma con il Toronto nella settimana di un match difficile come quello di Torino contro la Juventus, poi un infortunio al polpaccio ed infine il Covid-19. Un periodo di cambiamenti e calcisticamente sfortunato che Lorenzo Insigne vuole lasciarsi alle spalle il prima possibile.

Come riportato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, il capitano azzurro non vede l’ora di tornare in campo per provare ad incidere nel suo amato Napoli. Sullo sfondo, molto lontano, c’è il sogno scudetto.

Difficile, ma non impossibile. Per Lorenzo Insigne e per tutta la città sarebbe stupendo lasciarsi con la vittoria del tricolore. Un lieto fine a una storia di amore e odio che probabilmente avrebbe meritato un finale migliore rispetto a quello rappresentato dal passaggio del fantasista napoletano in quel di Toronto.

Anche senza scudetto comunque, il piano di Lorenzo Insigne è quello di provare a trascinare quanto più possibile in alto la sua squadra del cuore. Da professionista esemplare, senza farsi distrarre dal suo futuro già scritto, lontano da Napoli.

Lasciare il segno dunque, per l’ultima volta. Per il bene di tutti. Poi ognuno per la sua strada, si volta pagina e si va avanti. Ma fin quando si sta insieme, come in tutte le storie, bisogna dare tutto fino alla fine, godendosi il presente.