Napoli, Insigne può diventare un caso: possibile addio a parametro zero?

Lorenzo Insigne è pronto a diventare il tormentone dell’estate del Napoli. L’attaccante azzurro è infatti in trattativa con la società partenopea per rinnovare il suo contratto in scadenza tra 12 mesi.

L’intenzione del ragazzo è continuare ad essere il capitano del Napoli, ma non alle condizioni poste da Aurelio De Laurentiis.

Il presidente, infatti, vuole un taglio dell’ingaggio del calciatore per affrontare la crisi che sta attraversando il calcio ed anche la società azzurra per via della mancata qualificazione in Champions League.

Dal canto suo, invece, Insigne non vuole una riduzione d’ingaggio, ma un leggero aumento o comunque lo stesso ingaggio attuale.

Nonostante l’amore tra Insigne e Napoli potrebbe arrivare una rottura. Si parla di addio sia quest’estate sia il prossimo anno a parametro zero. In quest’ultimo caso, come accaduto anche in passato con Milik, è possibile che ADL si impunti contro di lui e lo spedisca in tribuna per un anno in caso di mancato accordo sul contratto.