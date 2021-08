Napoli, Insigne rifiuta un maxi contratto dallo Zenit: vuole restare in azzurro

Clamorosa indiscrezione quella lanciata nelle ultime ore da Michele Criscitiello, esperto di calciomercato presso la redazione di Sportitalia. Secondo il giornalista, Lorenzo Insigne avrebbe da poco rifiutato un super corteggiamento da parte dello Zenit.

Il club russo nelle scorse settimane ha fatto sul serio per provare ad accaparrarsi le prestazioni sportive del fantasista partenopeo, tanto da arrivare ad offrire al giocatore un maxi contratto da 8 milioni di euro l’anno della durata di tre o quattro stagioni.

Non sono contatti con l’entourage di Lorenzo Insigne. Lo Zenit ha portato avanti anche la trattativa con lo stesso Napoli, offrendo alla società di De Laurentiis circa 30 milioni di euro. Una proposta ricca, prontamente accettata dalla dirigenza.

A quanto risulta però, è stato proprio Insigne ad opporsi al lieto fine della trattativa, rinunciando così a una proposta economica super allettante. La volontà del capitano del Napoli appare così ancora più chiara e solida. Da parte sua vi è solo la maglia azzurra.

Da capire quindi rimane la volontà del Napoli, ed in particolar modo quella di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro non sembra volersi schiodare dalla propria posizione, e così la fase di stallo pare destinata inevitabilmente ad andare avanti. Molto probabile a questo punto è che Insigne e il Napoli continuino insieme per un’altra stagione, e chissà che nelle prossime finestre di mercato non possa essere trovata una soluzione.