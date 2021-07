Napoli-Insigne, rottura inevitabile: ADL chiederebbe un grosso sacrificio economico

In casa Napoli, dopo la presentazione di Luciano Spalletti la dirigenza è impegnata a programmare la nuova stagione con il mister partenopeo. L’obiettivo è infatti riportare la squadra in Champions League.

La mancata qualificazione europea della passata stagione, però, pesa per le casse azzurre che ora deve procedere nel tagliare stipendi e cedere alcuni dei suoi big.

Chi potrebbe dire addio è Lorenzo Insigne. Il suo contratto è infatti in scadenza il prossimo anno e, attualmente, il suo ingaggio è di 4.6 milioni di euro.

Come rivelato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il napoletano ha chiesto un milione in più rispetto al suo attuale ingaggio per rinnovare, mentre Aurelio De Laurentiis ne ha addirittura proposti 3.5 milioni.

È probabile, continua la Gazzetta, che si arrivi ad una rottura tra le parti. Difficilmente, infatti, Insigne deciderà di dimezzarsi lo stipendio. Molte big, infatti, sono pronte a fargli la corte. L’attaccante azzurro non vorrebbe andare via ma le strade potrebbero separarsi per vedute differenti.