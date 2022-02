Napoli, Insigne: “Sembra che me la voglia tirare, qualcuno non mi ha mai compreso al 100 per cento”

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Undici in cui ha parlato della sua vita da calciatore. In particolare, il calciatore si è soffermato sulle difficoltà iniziali.

“So scherzare con tutti, ma all’inizio tengo le distanze. Per alcuni tifosi è superbia, sembra che me la voglia tirare. È solo un atteggiamento di difesa. Qualcuno non mi ha mai compreso al 100 per cento. Chi mi conosce davvero, sa come sono fatto”.

“La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace […]. Napoli, se non la vivi, non la conosci”.

Non sempre il capitano azzurro è stato compreso dai tifosi. Per lui, negli anni scorsi, sono addirittura arrivati dei fischi dagli spalti, situazione che però si è sempre risolta nel migliore dei modi.

Il capitano azzurro ha infine dichiarato: “Quando mi accorgerò di non star bene fisicamente, lascerò perdere. Vedendo Ibra a quarant’anni, viene la voglia. Per l’addio di Totti ho pianto. So che quando toccherà a me starò male“.