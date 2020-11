Napoli, Insigne si mette l’infortunio alle spalle: pronto per l’Europa League

Ottime notizie dall’infermeria del Napoli. Come fa sapere Sky, Lorenzo Insigne è completamente recuperato e con ogni probabilità scenderà regolarmente in campo nell’impegno di giovedì contro il Rijeka. L’Europa League sarà quindi di nuovo il palcoscenico su cui lo scugnizzo napoletano potrà tornare a far brillare il proprio estro.

L’infortunio, arrivato nel match contro la Real Sociedad si è dimostrato meno serio del previsto. L’incontro saltato con il Sassuolo è stato soltanto dunque una mera precauzione. Il capitano è comunque stato presente sulle tribune del San Paolo, osservatore, purtroppo inerme, del ko casalingo contro i neroverdi emiliani.

Gattuso non ha voluto in alcun modo anticiparne il ritorno in campo ma gli ultimi esami e soprattutto le sensazioni del giocatore infondo fiducia in vista del prossimo impegno. Nel terzo match di Europa League, quindi, l’azzurro sarà presente e guiderà i suoi compagni contro il fanalino di coda del gruppo F. L’obiettivo è rimanere in scia dei primi in classifica dell’Az Alkmaar e staccare i rivali spagnoli, battuti appena una manciata di giorni fa.

Contro il Rijeka l’attacco del Napoli dovrà fare a meno dell’ex Lille, Osimhen (squalificato per somma di ammonizioni) e dei due arieti Llorente e Milik, entrambi tagliati fuori dalla lista europea.

La presenza di Insigne farà tirare un sospiro di sollievo al tecnico Gattuso che non ha certo vissuto uno dei momenti migliori sulla panchina partenopea contro il Sassuolo. Mertens in ritardo di condizione e Lozano mai davvero incisivo hanno totalmente deluso il coach calabrese che spera nell’incontro di Europa League per rilanciare l’entusiasmo perduto negli ultimi giorni. La presenza di insigne in campo aiuterà fortemente nell’obiettivo.