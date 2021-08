Napoli-Insigne, si va avanti senza rinnovo: l’accordo potrebbe arrivare con la Champions League

Il mercato del Napoli si è ormai concluso. I tifosi azzurri sicuramente si sarebbero aspettati qualcosa in più da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, ma, data la situazione economica del club, è una grande notizia già la permanenza di tutti i migliori calciatori.

Nonostante la chiusura del mercato, comunque, ci sono ancora molte situazioni delicate in casa Napoli, a partire dal futuro di Lorenzo Insigne.

Il capitano ha infatti il contratto in scadenza il prossimo giugno e al momento non sembrano esserci trattative per il rinnovo contrattuale.

Da gennaio, inoltre, Insigne sarà libero di firmare con qualsiasi club. L’intenzione del calciatore è comunque quella di restare a Napoli, non abbassando, però, il suo attuale ingaggio.

Un accordo con la proprietà potrebbe trovarsi il prossimo anno, ma solo in caso di qualificazione in Champions League. In tal caso, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe proporre ad Insigne un contratto da top player. In caso di mancata Champions League, invece, quasi sicuramente le strade si separeranno.