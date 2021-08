Napoli – Insigne, spunta l’ipotesi del rinnovo a vita: i dettagli

Clamorosa ipotesi quella lanciata nelle ultime ore da Il Mattino. Secondo il quotidiano italiano la situazione di stallo tra Lorenzo Insigne e il Napoli potrebbe addirittura sfociare in un rinnovo a vita. Ormai la situazione è nota a tutti: il capitano partenopeo ha il contratto in scadenza nel 2022 e l’accordo per il rinnovo appare molto lontano.

La volontà del calciatore è quella di rimanere a Napoli il più a lungo possibile. Dall’altro lato però vi è un Aurelio De Laurentiis che non sembra disposto ad accontentare le richieste del giocatore, e che anzi avrebbe proposto al fantasista napoletano una riduzione dell’ingaggio.

Il tempo intanto inizia a stringere e questo fine settimana partirà la nuova stagione di Serie A. La pista più plausibile quindi pare essere diventata quella della permanenza di Lorenzo Insigne a Napoli. Ciò che doveva essere scongiurato si accinge a diventare realtà: a fine stagione il numero 24 azzurro risulterà svincolato.

Niente panico però: sicuramente nell’arco della stagione le parti avranno modo di sedersi a tavolino e di provare a discutere per l’eventuale rinnovo. E così, come ipotizzato da Il Mattino, non è da escludere che Aurelio De Laurentiis proponga a Lorenzo Insigne un contratto lungo, “a vita”.

Più che una decisione definitiva quindi il Napoli ha scelto di rimandare la risoluzione della faccenda, con la convinzione che le parti proveranno a fare di tutto per continuare l’esperienza calcistica insieme.