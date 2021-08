Napoli – Insigne, stallo a oltranza: anche la Juve alla finestra?

In casa Napoli continua a non sbloccarsi la situazione che vede protagonisti Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza nel 2022 e l’anno prossimo risulterà quindi svincolato. La sua volontà di voler rimanere è però chiara.

Bisogna però fare i conti con il presidente del Napoli, non disposto per ora a offrire un nuovo contratto a Insigne con lo stesso ingaggio del precedente. La situazione è ormai entrata da un bel po’ in stallo, con una guerra fredda in quel di Castel Volturno che sta logorando non solo i protagonisti, ma anche tutti i tifosi azzurri.

Ovviamente un Lorenzo Insigne in scadenza di contratto fa gola a molti, soprattutto in Serie A. La prima squadra mossasi sulle sue tracce è stata l’Inter, più per ottenerlo a zero il prossimo anno che per aggiudicarselo già a partire da questa stagione.

Da non escludere però è un eventuale inserimento della Juventus, che non ha mai nascosto il suo gradimento nei confronti del talento di Frattamaggiore. I margini ci sarebbero tutti, soprattutto se Cristiano Ronaldo dovesse andare a giocare altrove.

Tra le fila bianconere inoltre vi è una pedina che piace tantissimo al Napoli, soprattutto ora che la rosa azzurra necessita dell’acquisto di un difensore centrale: si tratta di Daniele Rugani, già più volte cercato in passato dalla società partenopea. Da non escludere che l’ex Empoli possa dunque fungere da contropartita tecnica.