Napoli-Inter, a gennaio si chiude un maxi-scambio di mercato?

Il Napoli è già al lavoro per il mercato di gennaio. La dirigenza partenopea, infatti, vuole assicurare qualche nuovo acquisto a Gennaro Gattuso per cercare di raggiungere quella zona Champions League che tanto serve alla SSC Napoli.

Negli ultimi giorni, Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis sarebbero in contatto con l’Inter e Beppe Marotta per provare a chiudere uno scambio importante che in un primo momento coinvolgeva solo Llorente e Politano, ma che ora potrebbe comprendere anche un altro calciatore: Ghoulam.

La società nerazzurra, infatti, riteneva lo scambio non alla pari e Beppe Marotta avrebbe provato a chiedere agli azzurri anche il terzino sinistro che tanto piace all’allenatore Antonio Conte. La trattativa, ovviamente, è appena iniziata ma si potrebbe concludere già a gennaio. Con molta probabilità si tratterà di un maxi-scambio di calciatori della durata di sei mesi.

L’arrivo di Politano permetterebbe a Gattuso di avere un’ulteriore pedina importante per l’attacco simile ad un suo ex ai tempi del Milan, Suso. Il suo arrivo, però, potrebbe portare all’addio di José Maria Callejon. Quest’ultimo, infatti, non sarebbe intenzionato a trattare il rinnovo con il Napoli alle cifre proposte dal presidente Aurelio De Laurentiis.

È evidente, comunque, che con l’arrivo di Gennaro Gattuso qualcosa è cambiato in casa Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, gli azzurri sarebbero vicini anche alla chiusura di un altro colpo a centrocampo: Lobotka. Quest’ultimo dovrebbe arrivare a gennaio per una cifra di circa 20 milioni di euro.