Napoli-Inter, Chivu dovrà fare a meno di un giocatore

Lo scontro tra l’Inter ed il Napoli è, ormai, alle porte.

Il club partenopeo, attualmente terzo, dovrà vincere per avanzare di posizione nella classifica di Serie A.

Per l’Inter, l’inizio non è dei migliori. L’allenatore, infatti, dovrà fare a meno di Pepo Martinez. Il calciatore spagnolo, per via di un problema alla caviglia, non sarà presente nella rosa di Cristian Chivu. A sostituirlo sarà Calligaris. È stato convocato anche Taho, portiere della Primavera.

Per la squadra di Antonio Conte, invece, è ancora dubbia la presenza di Neres. L’attaccante potrebbe entrare nel corso della partita.

Il Napoli ha un obiettivo: aggiudicarsi i 3 punti. Da un lato, infatti, non deve perdere la sua posizione al vertice, dall’altro deve mantenere inalterata la sua distanza dalla Juve e della Roma. I due club, nei prossimi giorni, si scontreranno in casa contro rispettivamente la Cremonese ed il Sassuolo.