Napoli-Inter, Conte pronto ad abbandonare la difesa a tre dopo la disfatta di Como?

Contro l’Inter il Napoli scenderà in campo allo stadio Maradona in una partita decisiva per lo Scudetto. La squadra che riuscirà a portare a casa i tre punti farà un passo decisione per il tricolore, solo in caso di pareggio le due squadre vedrebbero la propria posizione invariata, con i nerazzurri che confermerebbero il primo posto ad una distanza dagli azzurri.

In attesa della partita, intanto, Antonio Conte prepara una drastica decisione, ovvero quella di abbandonare il 3-5-2 che ha visto gli azzurri conquistare un solo punto nelle ultime due gare e ritornare alla difesa a quattro.

Il mister azzurro non era soddisfatto al termine della partita contro il Como, soprattutto per l’intensità mostrata: “Dobbiamo interrogarci sul secondo tempo, quando i buoni propositi sono rimasti nello spogliatoio. Abbiamo fatto l’opposto di quello che ci eravamo detti, abbiamo perso sulla fame e sulla cattiveria. Hanno avuto più fame e più voglia e quando è così c’è poco da fare”.

“E’ entrata un’altra squadra in campo: siamo stati subito remissivi. Ora bisogna leccarsi le ferite. Dispiace perché puoi perdere da un punto di vista tattico ma non di cattiveria e di fame e io sono l’unico responsabile perché vuol dire che non sono riuscito a trasmetterla […]”.