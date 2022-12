Napoli, Inter e Juve in corsa per un terzino del Benfica

Le squadre italiane, in ferie per la sosta mondiali, sono ormai concentrate sulla prossima sessione di mercato. Gennaio è ormai alle porte e gli scout sono impegnati ad accaparrarsi le offerte migliori.

Strada diversa, invece, quella del Napoli che, come ha più volte fatto sapere il ds Giuntoli, non ha intenzione di concludere importanti operazioni di mercato nella sessione invernale. Gli scout, però, sono comunque concentrati per non lasciarsi sfuggire occasioni di mercato.

E’ il caso di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica, che ha un contratto in scadenza a fine stagione con il club. Sul difensore classe 1995 sono puntati gli occhi anche di Inter e Juventus che osservano attentamente il suo profilo.

L’indiscrezione riguardo l’interesse dei club italiani sullo spagnolo arrivano dal quotidiano sportivo portoghese O Jogo ma non è escluso che Napoli, Inter o Juve possano decidere di piombare su Grimaldo a gennaio.