Napoli-Inter ed il presunto rigore a favore dei nerazzurri: sui social tifosi furiosi

Si è da poco conclusa la partita tra Napoli ed Inter con la squadra di Antonio Conte che è riuscita a pareggiare la gara negli ultimi minuti grazie ad una zampata di Billing che ha portato gli azzurri ancora ad un solo punto dalla capolista.

Molti gli episodi dubbi, sia per per il Napoli che per l’Inter. Il mancato rigore concesso agli azzurri per tocco di mano in area di un calciatore ha poco scalfito il tifo nerazzurro, il quale si è invece soffermato sull’episodio del contatto tra McTominay e Dumfries al centro dell’area di rigore del Napoli.

EPISODI DUBBI IN NAPOLI-INTER ED IL PRESUNTO MANCATO CALCIO DI RIGORE A FAVORE DEI NERAZZURRI: SUI SOCIAL ESPLODE IL TIFO

Paolo U., su Facebook, scrive: “Partita alquanto a nostro sfavore con arbitraggio a senso unico per il Napoli.. mha…”, Aldo I aggiunge: “Quell’episodio è quasi da ufficio inchieste, per fortuna poi ci ha pensato il nostro di marco”.

Anche l’allenatore Inzaghi ha voluto parlare dell’episodio: “Aspetto di vedere l’episodio del fallo di McTominay su Dumfries perché non l’ho ancora visto, ero curioso… Chiaramente la partita è stata difficile, con un primo tempo equilibrato dove siamo stati bravi e una ripresa dove abbiamo avuto dei problemi”