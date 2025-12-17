Napoli, all’attacco per un centrocampista dell’Inter: è via alla corsa

Davide Frattesi ogni giorno che passa sembra che sia sempre più lontano dall’Inter.

Ad oggi, l’obiettivo della squadra nero-azzurra è soltanto uno: vendere il centrocampista a non meno di 30 milioni di euro a chiunque sia disposto a spendere questa somma.

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, nella corsa all’acquisto del giocatore rientreranno in gioco team che prima non erano stati presi in considerazione. Tra questi, c’è sicuramente la Juventus. Nonostante sembri essersi concluso lo scambio tra Chiellini e Thuram, resta ugualmente possibile che l’affare si interrompa per volontà dell’Inter.

Anche il Napoli, è sull’attenti. La squadra di Antonio Conte è alla ricerca di un centrocampista da inserire nella voragine lasciata dagli infortuni di Anguissa e De Bruyne.

Nelle squadre interessate rientra anche la Roma. Il club giallo-rosso, però, prima di procedere ad oltranza, deve risolvere alcuni problemi legati al bilancio. C’è, infine, anche il New Castle. Il team inglese già si era fatto avanti la scorsa estate. Nulla esclude che possa partire nuovamente all’attacco.