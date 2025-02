Napoli-Inter, gli infortuni e i ‘sospetti’ da Milano: i nerazzurri si giocano la partita Scudetto in un calendario pieno d’impegni

È emergenza pura anche a Milano, con Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di diversi calciatori nella partita di sabato contro il Napoli. Il club nerazzurro si ritrova a vivere un periodo pessimo sotto il punto di vista fisico e dopo la partita di ieri l’allarme è ancora più grande. Nella vittoria con Lazio l’Inter ha mostrato molta stanchezza e verso il big match con il Napoli ci si aspetta che manchino alcuni giocatori.

Sarà uno scontro importantissimo ai fini della corsa scudetto, con l’Inter attualmente al primo posto e le due squadre che sono appaiate insieme all’Atalanta in soli tre punti. Un momento difficile, con passi falsi di entrambe che potrebbero rimettere addirittura di nuovo in corsa la Juventus.

INTER A NAPOLI SENZA ALCUNI CALCIATORI CHIAVE, I TIFOSI NERAZZURRI PESSIMISTI PER LA PARTITA DEL DIEGO ARMANDO MARADONA

Sui social, dopo l’ultima partita contro la Lazio, diversi sono i commenti dei tifosi in vista della partita del Maradona: “Andiamo a Napoli senza tanti calciatori per via delle tante partite. Questo non è giusto!! Dispiace dirlo ma avremo un grande svantaggio.”, Paolo I. aggiunge: “Napoli-Inter in un calendario pieno d’impegni per lo Scudetto. Era chiaro che volessero far vincere lo Scudetto al Napoli”.

Al termine della partita di Coppa Italia, Inzaghi ha dichiarato: “Frattesi aveva un problema, come Taremi, ma hanno giocato lo stesso per aiutare la squadra. Dovremo vedercela col Napoli sabato e poi tornare a pensare alla Champions? Abbiamo tante partite ravvicinate, in questo periodo. Siamo in difficoltà sugli esterni, c’è grande emergenza perché si è fatto male anche Darmian, ma penseremo ad una partita alla volta: quella di stasera è la prima di sei nei prossimi giorni”.