Napoli-Inter, la probabile formazione di Conte: confermato il 4-1-4-1 ma il mister ha fatto un passo indietro su una titolarità

Antonio Conte non cambia rotta. Nonostante le ultime sconfitte, quella in campionato contro il Torino e il pesante ko in Champions League contro il PSV Eindhoven, il tecnico del Napoli resta fedele al suo credo tattico. Contro l’Inter, infatti, non ci saranno rivoluzioni né stravolgimenti di modulo: si proseguirà con il 4-1-4-1, marchio di fabbrica di questa stagione, con una sola, significativa novità tra i pali.

Dopo la serata da incubo di Milinkovic-Savic in Champions, Conte ha deciso di fare un passo indietro e restituire la titolarità ad Alex Meret, pronto a difendere nuovamente la porta azzurra in un match cruciale per il morale e la classifica. Una scelta di esperienza e affidabilità, dettata dal bisogno di ritrovare certezze in un momento delicato. Anche Beukema non sarebbe sicuro del posto dopo la brutta prestazione in Olanda.

Conte non intende rinnegare il lavoro svolto in questi mesi. Il 4-1-4-1 resterà il punto di partenza, con Gilmour che sostituirà ancora una volta l’infortunato Lobotka. L’allenatore si aspetta una risposta soprattutto in termini di atteggiamento e compattezza, più che di forma tattica.

Ecco come potrebbe schierarsi il Napoli contro l’Inter: Meret; Di Lorenzo, Beukema (Juan Jesus), Buongiorno, Spinazzola (Gutierrez); Anguissa; Politano, Gilmour, De Bruyne, McTominay; Højlund (Lucca).