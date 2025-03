Napoli-Inter, la punizione di Di Marco era da ripetere: gol irregolare secondo il regolamento

La partita tra Napoli ed Inter si è conclusa ormai da diversi giorni ma continuano le discussioni circa la gara che ha visto la squadra di Antonio Conte pareggiare quasi negli ultimi minuti contro i nerazzurri.

Mentre si parla soprattutto dei due rigori non concessi, uno all’Inter e l’altro al Napoli, emergono nuovi dettagli sulla punizione capolavoro messa a segno di Federico Di Marco durante la prima frazione di gioco. Come riportato dal portale AreaNapoli.it, infatti, il gol del difensore della Nazionale italiana è irregolare.

GOL FEDERICO DI MARCO IRREGOLARE SECONDO IL REGOLAMENTO DEL GIOCO CALCIO. PERCHE’ SPESSO NON VIENE RISPETTATO? IL CALCIO DI PUNIZIONE ERA DA RIPETERE

Le motivazioni arrivano direttamente dal regolamento. Quando la barriera della squadra avversaria è composta da più di tre giocatori, gli avversari si devono sistemare almeno ad un metro di distanza. In occasione della rete di Di Marco, invece, questo non viene rispettato. La distanza è di pochi centimetri. In questa situazione il VAR non sarebbe potuto intervenire in quanto si tratta di competenza arbitrale.

Il portale riporta che “si tratta di un errore di valutazione, non è errore tecnico. E’ quanto emerge su pagine specializzate. Si parla tanto di regolamento, ma in quanti lo conoscono davvero bene e in profondità? A quanto pare, dunque, la magistrale punizione di Dimarco che vale lo 0-1 momentaneo, era da ripetere.