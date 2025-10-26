Napoli-Inter, Beppe Marotta furioso contro gli arbitri: nel mixed-zone per protestare con loro

Dopo la sfida tra Napoli e Inter, terminata con il successo degli azzurri, si è verificato un episodio che ha destato molta curiosità nel post-partita. Beppe Marotta, Presidente dell’Inter, ha infatti lasciato la zona riservata ai dirigenti per recarsi direttamente verso il mixed zone, con l’intenzione di chiedere spiegazioni in merito ad alcune decisioni della terna arbitrale agli stessi protagonisti.

Un gesto che ha colto di sorpresa giornalisti e addetti ai lavori presenti in mixed zone, poiché non è consuetudine che un dirigente di tale livello si esponga in modo così diretto. L’atteggiamento di Marotta ha evidenziato un forte malumore per la conduzione del match, considerata da più parti penalizzante per la squadra nerazzurra.

A far discutere sarebbero stati alcuni episodi chiave, giudicati dall’Inter poco chiari e potenzialmente influenti sull’esito della gara. Da qui la decisione di confrontarsi personalmente con la squadra arbitrale, in un clima teso e carico di tensione agonistica.

L’accaduto ha inevitabilmente alimentato il dibattito del dopo-partita, con opinioni contrastanti tra chi giustifica la reazione del dirigente e chi ritiene il gesto eccessivo. Resta il fatto che l’episodio accende ancora una volta i riflettori sul tema della direzione arbitrale nelle partite di vertice, dove ogni scelta può diventare oggetto di polemiche accese e interminabili discussioni.