Napoli-Inter, sfida ad alta tensione: Conte scioglie gli ultimi dubbi di formazione

Sale l’attesa a Napoli per il confronto con l’Inter, in programma sabato allo Stadio Maradona con fischio d’inizio alle ore 18. La giornata odierna sarà decisiva per gli ultimi accorgimenti tattici in vista del big match.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenamento di rifinitura servirà a definire le scelte definitive, con particolare attenzione alla sostituzione di Anguissa, assente nella sfida contro i nerazzurri.

Le opzioni

Antonio Conte ha due opzioni per rimpiazzarlo: Billing, schierato dal primo minuto contro il Como e autore di una prova convincente, oppure Gilmour, centrocampista con caratteristiche diverse e ultima presenza da titolare proprio nella gara d’andata a San Siro.

Dal punto di vista tattico, sarà una partita speculare, con entrambe le squadre schierate con il 3-5-2. Per il Napoli, Meret difenderà i pali, con un terzetto arretrato composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulle fasce, Politano agirà sulla corsia destra, mentre Spinazzola occuperà quella sinistra, avanzando rispetto a Olivera.

In cabina di regia spazio a Lobotka, affiancato da McTominay e da un’altra mezzala ancora da definire. In attacco, Lukaku guiderà il reparto offensivo, affiancato da Raspadori. Il duello con i nerazzurri si preannuncia combattuto, con due squadre pronte a sfidarsi a viso aperto per un risultato che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa alle posizioni di vertice.