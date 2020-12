Napoli-Inter, trattativa per Milik a gennaio: la chiave è Politano

Aurelio De Laurentiis, per il mercato di gennaio, ha intenzione di cedere diversi esuberi. I nomi più gettonati sono sicuramente quelli di Fernando Llorente e Arek Milik, con il polacco che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Il presidente partenopeo non vorrebbe perderlo a zero e per questo motivo è pronto ad accettare anche una cifra simbolica per cederlo.

Nelle ultime settimane, per Milik si è fatta sotto l’Inter di Beppe Marotta, con il dirigente nerazzurro che ha individuato nel napoletano il giocatore giusto per alternarsi con gli attaccanti attualmente presenti in rosa.

A gennaio potrebbe prendere piede una trattativa tra i due club, con l’accordo che potrebbe trovarsi grazie a Politano.

Quest’ultimo, infatti, potrebbe diventare al 100% del Napoli grazie proprio ad Arek Milik, il quale si trasferirebbe a Milano. Un accordo che andrebbe ad accontentare un po’ tutti, dai club fino ai calciatori.