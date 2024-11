Napoli-Inter: un pareggio che lascia sperare i tifosi partenopei

L’attesa per la sfida di San Siro tra Napoli e Inter era carica di tensione per i tifosi azzurri: una sconfitta avrebbe significato non solo il sorpasso in classifica da parte dei nerazzurri, ma anche una pausa con il peso di due sconfitte consecutive. Tuttavia, il Napoli ha affrontato l’Inter con coraggio e determinazione, mettendo in campo una prestazione complessivamente positiva.

La strategia di Conte

Antonio Conte ha optato per una strategia aggressiva, schierando Matteo Politano in posizione avanzata e chiedendo alla squadra un pressing alto, volto a disturbare il gioco dell’Inter su tutto il campo. Il risultato finale è stato in sostanza equilibrato e rispecchia l’andamento della gara.

Il Napoli ha avuto alcune occasioni in contropiede che avrebbe potuto sfruttare meglio, mentre l’Inter si è trovata vicinissima al vantaggio con un calcio di rigore, assegnato tra le polemiche, ma poi fallito da Calhanoglu.

Per Conte, però, la vera preoccupazione si è presentata al minuto cinquanta, quando Alessandro Buongiorno è rimasto a terra infortunato. Il tecnico ha immediatamente mandato a scaldarsi Juan Jesus, temendo di perdere uno dei suoi difensori centrali di riferimento.

Buongiorno è riuscito a proseguire il match, ma l’episodio ha messo in evidenza una possibile criticità del Napoli di quest’anno: la copertura dei centrali di difesa. Le alternative come Juan Jesus e Rafa Marin, al momento, non offrono la stessa solidità garantita da Buongiorno e Rrahmani, lasciando Conte con qualche interrogativo su questo aspetto della rosa.